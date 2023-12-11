«Получилось не по‑людски». Тренер ЦСКА — о переходе Фернандеса в «Зенит»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков рассказал о своем отношении к переходу бывшего защитника армейского клуба Марио Фернандеса в «Зенит».

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Фернандес заключил контракт с «Зенитом» в летнее межсезонье. Ранее он защищал цвета армейцев и в составе московской команды стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

— После гола «Зенита» мимо вас пронесся Марио. Что это было за движение ноги в его сторону?

— Вспыльчивость проявилась. Чему он радовался? Видимо, ничьей с родным клубом, который дал ему дорогу в жизнь. Когда обеспеченные люди рассуждают, что «это не деньги, могли бы за меня заплатить»… Тебя год назад отпустили бесплатно! А ведь Валентинович (Федотов) с ним разговаривал.

— Когда?

— Зимой, на сборах, когда возник вариант вернуть Марио: «Давай, приезжай. Поможешь нам в концовке чемпионата». Он: «Приеду, буду тренироваться, посмотрите как раз, в каком я состоянии». Потом всё затянулось. Мне уже показалось: у Марио есть еще один контракт, который мы не видим. Видимо, эта затяжка была нужна, чтобы выбить условия. По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по людски.

— Вы общались с Марио после «Зенита»?