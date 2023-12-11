Футболисту «Динамо» предсказали большое будущее

«Уверен, что селекционный отдел «Динамо» достаточно долго вел Бителло. За него были заплачены немалые деньги, он еще молодой игрок. Если не будет сбавлять требования к себе, то будущее у него большое.



Оценивать Бителло нужно будет на дистанции целого сезона, а не его половины. У латиноамериканцев есть такая проблема: сначала они могут играть неплохо, а потом по различным причинам сбавляют», — заявил специалист.