Орлов назвал двух лучших футболистов чемпионата России

«Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с «Крыльями». Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правд, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут», — заявил Орлов.