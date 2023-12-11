«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Марсьялем

Английский «Манчестер Юнайтед» не собирается активировать опцию продления контракта с французским нападающим Антони Марсьялем, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2024 году. Если планы не изменятся, 28-летний футболист покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом в качестве свободного агента, если в январское трансферное окно клубу не поступят подходящие предложения.