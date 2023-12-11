Егор Титов назвал два главных разочарования в составе «Спартака» в 2023 году

«Футболистов у «Спартака» так много, что не знаешь, за что хвататься. Стандартная обойма — 20 игроков, а тут их намного больше — 25–27 человек. Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьёзная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака».

Не знаю, обидится он на меня или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше — подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет. Парень уже не молодой — видимо, такая школа, так учили. По мне, в «Спартаке» так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять. А у Рябчука решений минимум. Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты. Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.