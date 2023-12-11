Экс-игрок «Барселоны» включил российский стадион в топ-10 Европы

«Самые красивые стадионы мира? Если из тех, на которых играл, то это «Эмирейтс» «Арсенала», по любому. Это «Сантьяго Бернабеу» у «Реала», миланский «Сан-Сиро», «Альянс Арена» у «Баварии». В Германии много хороших стадионов, у «Штутгарта» сейчас красивая футбольная арена. Когда я играл в Англии, было много старых стадионов.



Еще стадион «Краснодара». Не играл на нем, но арена замечательная, приятная, красивая, уютная. Топчик! Он входит в топ-10 стадионов Европы. Сергей Галицкий, конечно, молодец. Да там и за стадионом очень приятная парковая зона. Жалко, что не довелось там сыграть», — заявил белорус.