Тренер ЦСКА Искаков о жертвоприношениях в Нальчике: «Перед сезоном приглашают муллу, покупают черного барана. Кровь сливают в ямку в центре поля»
Мурат Искаков вспомнил о жертвоприношениях на стадионе «Спартака» из Нальчика.
– Видели, как на поле стадиона в Нальчике в жертву приносят баранов?
– Перед сезоном приглашают муллу, покупают черного барана. В центре поля выкапывается ямка, и в эту ямку сливают кровь.
Некоторые говорили: «Не можем на это смотреть. Можно мы пойдем?» Их освобождали или говорили, чтобы отвернулись в определенный момент. Ну а праздник жертвоприношения Курбан-байрам я наблюдал не раз, – сказал тренер ЦСКА.
Искаков играл за нальчикский «Спартак» с 1998 по 2002 год. Он тренировал молодежную команду южан в 2010-м.
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