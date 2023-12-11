Главный тренер «Ариса» отреагировал на интерес больших клубов РПЛ

Главный тренер «Ариса» заявил, что ему приятен интерес больших клубов РПЛ
Белорусский главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что ему приятен интерес со стороны российских клубов.
Под руководством Шпилевского «Арис», за который выступает российский форвард Александр Кокорин, в 2023 году впервые в истории клуба выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра.
— Вашу кандидатуру на пост главного тренера рассматривали такие топовые клубы как ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» в разные годы. Почему так и не приняли ни одно предложение из России?
— Конкретика была только со стороны «Динамо», а остальное — агентские слухи: кто то что то донес, рассказал. Но в тот момент был при работе и не хотел бросать проект. Ценю интерес, и, конечно, приятно, что меня ассоциировали с такими большими клубами. Сейчас успешно работаю и счастлив находиться в проекте «Ариса». Сегодня бессмысленно обсуждать, что было и будет.
— Всё же о будущем: предложение от какого клуба должно поступить, чтобы вы задумались о переезде в Россию?
— Не раздумывал, честно. Даже неважно, какая страна и куда. Все мои мысли связаны с «Арисом». Тем более переподписал контракт на три года. Я держу свое слово и не могу думать о другом. Потому что осознанно сделал выбор и полностью увлечен «Арисом», — цитирует Шпилевского Sport24.