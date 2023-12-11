Главный тренер «Ариса» отреагировал на интерес больших клубов РПЛ

Белорусский главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что ему приятен интерес со стороны российских клубов.

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Под руководством Шпилевского «Арис», за который выступает российский форвард Александр Кокорин, в 2023 году впервые в истории клуба выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра.

— Вашу кандидатуру на пост главного тренера рассматривали такие топовые клубы как ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» в разные годы. Почему так и не приняли ни одно предложение из России?

— Конкретика была только со стороны «Динамо», а остальное — агентские слухи: кто то что то донес, рассказал. Но в тот момент был при работе и не хотел бросать проект. Ценю интерес, и, конечно, приятно, что меня ассоциировали с такими большими клубами. Сейчас успешно работаю и счастлив находиться в проекте «Ариса». Сегодня бессмысленно обсуждать, что было и будет.

— Всё же о будущем: предложение от какого клуба должно поступить, чтобы вы задумались о переезде в Россию?