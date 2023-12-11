Личка поставил оценку «Динамо» за первую часть сезона в РПЛ
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил первую часть сезона МИР РПЛ для московской команды.
После 18 туров «бело голубые» занимают 3 е место в таблице РПЛ с 32 очками. Лидером является «Краснодар» (38), вторым идет «Зенит» (36).
— Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить «четверку». В первых 8–10 матчах сезона ментальная составляющая у нас была на «двойку», но за последние два месяца мы в этом плане добились прогресса. Мы можем сделать еще большой шаг вперед.В футболе не всё решают деньги. Посмотрите на «Манчестер Сити», который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в «Динамо» всё стало идеально. Для этого нужно время, — сказал Личка в интервью пресс службе «Динамо».