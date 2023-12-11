Горшков высказался о возможном уходе Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал информацию о возможном уходе из питерской команды бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо.

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В ноябре журналист Фред Соареш заявил, что футболисты могут уйти из «Зенита» из-за того, что питерский клуб рассматривает вариант приобретения бразильского нападающего из «Палмейраса» Артура. Если сине-бело-голубые совершат этот трансфер, то Вендал и Клаудиньо им придется продать.

«Непростой вопрос: нужно ли продавать или пытаться оставить Вендела и Клаудиньо, учитывая их форму и не самую высокую мотивацию в этом сезоне. Если будут найдены достойные замены, футболисты с мотивацией в достижении турнирных результатов, то, вероятно, можно их отпустить», – приводит слова Горшкова Legalbet.ru.

Он отметил, что в случае с этими футболистами «Зениту» нужно либо оставить их и мотивировать, либо отпустить. Несмотря на это, отметил Горшков, Вендел и Клаудиньо – качественные игроки высокого класса.

Венделу 26 лет. Он перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. В сезоне 2023/24 футболист провел 16 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermakt оценивает Вендела в 24 млн евро.

26-летний Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 года, перейдя из бразильского «Ред Булл Брагантино». В команде он провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 20 млн евро.