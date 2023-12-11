Чанов объяснил, почему Акинфеев не спас ЦСКА от гола «Краснодара»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ гол в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

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ЦСКА пропустил на 90-й минуте, после розыгрыша углового. Точный удар нанес полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

– Полузащитник Эдуард Сперцян готовился подать угловой, а Игорь Акинфеев выключился и не руководил полевыми игроками. Как так?

– Вы уверены, что он ими не руководил? Вы там рядом были и видели?

– Нет, только трансляцию смотрел.

– Вот, а вы уже решили, что он не руководил. Может быть, он кому-то давал установку, а тот не выполнил. А то получается, что сразу всех собак на Акинфеева вешаем.

– А как вы в целом оцениваете эпизод?

– Упустили игрока, и оттуда прошел удар. Мне кажется, что здесь защитник (Гайич – «Спорт День за Днем») помешал Игорю, который был на ближней штанге. Если бы защитник сработал, мяч шел в него, то было бы все нормально. Здесь они друг на друга смотрели. И вратарь, и защитник немного недоработали.

– Акинфеев мог ли бы спасти от гола, если бы не защитник?

– Я думаю, что да, потому что у него немного позже руки пошли. Как раз защитник стоял и на него шел мяч. Я думаю, что если бы не было защитника, то Акинфеев бы сработал. Один из них должен был сработать. В таких случаях всегда, когда мяч идет, защитники на ближней штанге работают по мячу. Здесь, я думаю, они понадеялись друг на друга.

– ЦСКА последние несколько матчей пропускает после 80-й минуты. С чем это связано?