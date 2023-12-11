«Аталанта» не ведет переговоры по поводу ухода Миранчука

«Когда он играет, это важный футболист для «Аталанты». На данный момент нет ничего конкретного. Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из «Аталанты». Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет», — приводит слова Валерио «Спорт-Экспресс».