«Аталанта» не ведет переговоры по поводу ухода Миранчука
Представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Валерио Джуффрида рассказал, что футболист не ведет переговоры с другими клубами об уходе.
«Когда он играет, это важный футболист для «Аталанты». На данный момент нет ничего конкретного. Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из «Аталанты». Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет», — приводит слова Валерио «Спорт-Экспресс».
«Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» в 2020 году. Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. Контракт 28-летнего россиянина с клубом действует до 30 июня 2025 года.
В девяти матчах этого сезона Миранчук отдал одну голевую передачу. Среднее время на поле – 55 минут. Россиянин два раза выходил на поле в стартовом составе команды.
Transfermakt оценивает рыночную стоимость Миранчука в девять миллионов евро.