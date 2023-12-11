Сперцян сравнил гол в ворота ЦСКА с голом «Ливерпуля» в ворота «Барселоны» в ЛЧ в сезоне‑2018/19
Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнил голевую комбинацию с участием Никиты Кривцова в матче 18 го тура МИР РПЛ против ЦСКА с голом Дивока Ориги в матче полуфинала Лиги Чемпионов 2018/19 «Ливерпуль» — «Барселона».
В воскресенье «Краснодар» на своем поле победил ЦСКА в 18 м туре РПЛ со счетом 1:0. Мяч на 90 й минуте игры после розыгрыша углового с передачи Сперцяна забил Кривцов. Игроки «Ливерпуля» в матче с «Барселоной» отличились в схожей манере.
— Можно ли сравнить наш гол с тем, который забил «Ливерпуль» в ворота «Барселоны»? Думаю, да. Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч. Считаю, что наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом, — сказал Сперцян.
«Быки» ушли на зимнюю паузу лидером турнирной таблицы РПЛ с 38 очками.