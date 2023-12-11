Сперцян сравнил гол в ворота ЦСКА с голом «Ливерпуля» в ворота «Барселоны»

— Можно ли сравнить наш гол с тем, который забил «Ливерпуль» в ворота «Барселоны»? Думаю, да. Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч. Считаю, что наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом, — сказал Сперцян.