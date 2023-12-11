«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами.

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Английский клуб хотел бы получить полузащитника каталонского клуба Рафинью в обмен на Джейдона Санчо, об этом сообщил Diario Sport.

«Манчестер Юнайтед» намерен обменять футболиста, поскольку понимает, что не продаст англичанина за 85 миллионов евро.

Напомним, Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.