«МЮ» хотел бы обменять Санчо в «Барселону» на Рафинью. Англичане понимают, что не продадут игрока за 85 млн евро (Diario Sport)
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен футболистами.
Английский клуб хотел бы получить полузащитника каталонского клуба Рафинью в обмен на Джейдона Санчо, об этом сообщил Diario Sport.
«Манчестер Юнайтед» намерен обменять футболиста, поскольку понимает, что не продаст англичанина за 85 миллионов евро.
Напомним, Санчо отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера Эрика тен Хага насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.
Рафинья провел 12 матчей в составе Барселоны в нынешнем сезоне Ла Лиги, забив два гола при трех результативных передачах.
«МЮ» хотел бы обменять Санчо в «Барселону» на Рафинью. Англичане понимают, что за 85 млн евро игрока не продать (Diario Sport)
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