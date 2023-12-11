В Греции фанатам запретили посещать футбольные стадионы

«В течение многих лет преступники под видом фанатов совершали серьёзные преступления, нанося ранения и убивая людей. Ни спортсмены, ни болельщики не должны страдать от убийственного поведения преступных группировок и жалкой толерантности крошечного меньшинства болельщиков.



Именно поэтому все матчи греческой Суперлиги будут проводиться без фанатов до 12 февраля 2024 года. При этом эта мера может также распространяться на некоторые европейские матчи дома и может быть продлена после 12 февраля, если футбольные команды высшей лиги не смогут к этой дате принять меры. Это установка камер и систем электронной идентификации для своих болельщиков на стадионах», — приводит слова Маринакиса Reuters.