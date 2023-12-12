Эрдоган отреагировал на избиение судьи после матча чемпионата страны

«Я осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера после матча ««Анкарагюджю» -«Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал Эрдоган в своей социальной сети X (ранее Twitter).