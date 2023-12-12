Президент Турции Эрдоган отреагировал на избиение судьи после матча чемпионата страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прокомментировал избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).
«Я осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера после матча ««Анкарагюджю» -«Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал Эрдоган в своей социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, после матча президент «Анкарагюджю» нанёс удар в лицо арбитру. Отметим, в избиении судьи принимали участие не только президент клуба, но и представители команды.
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