Экс‑арбитр ФИФА назвал варварством нападение на турецкого судью

Избиение турецкого арбитра Халила Умута Мелера является варварством, все задействованные лица должны понести максимально суровое наказание, считает экс арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.
После матча 15 го тура чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) президент хозяев Фарук Коджа ударил по лицу Мелера, после чего арбитра, упавшего на газон, стали бить ногами другие люди. Впоследствии судье оказали помощь и увезли в больницу.
— Дикость и варварство, в современном футболе такого вообще не должно быть. Понятно, что эмоции бьют через край, но держать то в руках себя надо. Подобное категорически недопустимо. Мое мнение, что клуб, президент, стадион должны понести максимально возможное суровое наказание, чтобы впредь такое не повторялось не только в самой Турции, но и во всем мире, где уже увидели эти дикие кадры. Наказание должно быть в назидание абсолютно для всех участников профессионального футбола. Все таки мы не какие то животные, и футбол — это праздник и развлечение для зрителей, а не арена для насилия. Думаю, никому не хотелось бы, чтобы наш любимый вид спорта превращался в подобное животное действие.
— Владелец клуба, который ударил судью, должен быть отлучен от футбола пожизненно?
— Читал, что по теме даже президент Турции высказался, поэтому ожидаю максимально сурового наказания. Думаю, ему ограничат футбольную деятельность или пожизненно, или на какой то очень большой срок — в зависимости от того, что написано в местном дисциплинарном регламенте. Но, опять же, если президент страны категорично высказывается по этому поводу, это сигнал для всех органов выносить максимально жесткое наказание. Да и здравый смысл говорит о том же, — сказал Лапочкин корреспонденту «Матч ТВ».
Позднее СМИ сообщили, что Мелер допустил завершение судейской карьеры после произошедшего.