Экс‑арбитр ФИФА назвал варварством нападение на турецкого судью

— Дикость и варварство, в современном футболе такого вообще не должно быть. Понятно, что эмоции бьют через край, но держать то в руках себя надо. Подобное категорически недопустимо. Мое мнение, что клуб, президент, стадион должны понести максимально возможное суровое наказание, чтобы впредь такое не повторялось не только в самой Турции, но и во всем мире, где уже увидели эти дикие кадры. Наказание должно быть в назидание абсолютно для всех участников профессионального футбола. Все таки мы не какие то животные, и футбол — это праздник и развлечение для зрителей, а не арена для насилия. Думаю, никому не хотелось бы, чтобы наш любимый вид спорта превращался в подобное животное действие.