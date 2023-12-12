Криштиану Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше

«Я очень счастлив находиться в «Аль-Насре» и с нетерпением жду возможности добиться высоких результатов с этим большим клубом. Я очень сожалею, что не перешёл в саудовский «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, и я буду поддерживать команду для того, чтобы мы добивались успехов», — приводит слова Роналду royanews.