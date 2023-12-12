Анчелотти сравнил Кака с Джудом Беллингемом

«Похожи ли Кака и Беллингем? Кака много врывался в штрафную с мячом. Ему не хватало некоторых качеств, чтобы часто оказываться в ней без мяча, как часто делает Джуд. С Кака система игры была другая. Его сильное качество и главное оружие — работа с мячом. Беллингем, в свою очередь, создаёт угрозу воротам соперника за счёт эффективного передвижения, поиска свободных зон», – приводит слова Анчелотти As.