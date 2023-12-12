Ибрагимович отреагировал на свое возвращение в «Милан»

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений… Моя любовь к «россонери» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего — это то, о чем я мог только мечтать… Я не отношусь легкомысленно к этому решению — оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана», — приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb.