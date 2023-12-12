Роналду прокомментировал свой 50-й гол

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своём 50-м голе в 2023 году, и всё это благодаря непоколебимой поддержке моих товарищей по команде, болельщиков и моей семьи! В этом году ещё есть место для нескольких голов», — написал Роналду в своей социальной сети.