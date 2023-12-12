Представитель Захаряна рассказал о сложностях футболиста в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал об адаптации игрока в испанском клубе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителя игрока, хавбек испытывал некоторые сложности, но теперь чувствует себя уверенно.

«Захарян попал совершенно в другую среду ― ментальную, футбольную, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел», — отметил Голубин.

9 декабря Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад». Это произошло в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0). На 41-й минуте встречи Захарян сделал результативную передачу на Мартина Субименди.