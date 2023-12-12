Роналду и Месси снова сыграют друг против друга

Криштиану Роналду и Лионель Месси вновь выйдут на поле друг против друга. В феврале состоится товарищеский матч между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Насром» – за эти клубы сейчас играют футболисты, передает «МИР 24».

Соперничество аргентинца и португальца – одно из самых ярких в истории футбола. У них на двоих 13 «Золотых мячей». У каждого более 700 голов за профессиональную карьеру. Между собой Роналду и Месси провели уже почти 40 матчей, и каждый раз это огромное событие для болельщиков.