Бразильский «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо. Российский клуб предлагал за игрока € 18 млн, однако руководство «Сан-Паулу» считает, что может продать свою звезду и дороже, информирует Band.uol.

Согласно сведениям источника, в «Сан-Паулу» ждут предложений по Бералдо от более статусных клубов из более сильных чемпионатов. При этом сам защитник не спешит переезжать в Европу, он комфортно чувствует себя в Бразилии. Его действующий контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до 2028 года.