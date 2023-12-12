Названы три футболиста из России, которыми интересуются в Европе

Форвард московского «Локомотива» Сергей Пиняев в текущем сезоне провел за клуб 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. На счету его одноклубника Максима Глушенкова 25 матчей, шесть голов, девять передач. Нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин сыграла в 23 встречах, забил девять мячей и сделал шесть голевых передач.