По сведениям источника, Мбаппе сожалеет о том, что ранее продлил контракт с «ПСЖ». Если бы он этого не сделал, то сегодня бы уже играл за «сливочных». В январе нападающему предстоит подтвердить своё желание перебраться в «Реал», и это подтверждение должно быть закреплено на бумаге.