Названы претенденты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны имена финалистов, претендующих на награду Globe Soccer Awards игрок года. Списки претендентов на победу опубликованы в соцсетях премии.

Отметим, что по итогам 2022 года эту награду выиграл нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. В 2021 французский форвард тоже стал лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards.