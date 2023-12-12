ПСЖ не уволит Энрике в случае вылета из Лиги чемпионов

Будущее Луиса Энрике в «ПСЖ» не будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов.

© Sports.ru

Завтра парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас «ПСЖ» занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» не уволит главного тренера в случае вылета из этого турнира. Люди из окружения владельца утверждают, что отныне клуб «строится на долгосрочную перспективу и больше не реагирует» на отдельные неудачи.

Парижане хотят позволить Энрике реализовать свой проект – его считают человеком, подходящим для работы в этом клубе, и способным привить команде амбициозный характер. Руководство верит, что Энрике может выиграть Лигу чемпионов в будущем.