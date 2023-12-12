Объявлены номинанты на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards

Были определены десять клубов, претендующих на звание лучшего по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

© Соцсети

Этими претендентами стали:

Саудовская Аравия: «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад»;

Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити»;

Испания: «Барселона», «Севилья»;

Италия: «Наполи», «Интер»;

Бразилия: «Флуминенсе».

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах декабря каждого года в Дубае. В 2022 году лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан мадридский «Реал».