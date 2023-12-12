Эрдоган позвонил избитому арбитру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил футбольному арбитру Халилу Умуту Мелеру, который подвергся нападению после матча внутреннего первенства между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), и пожелал ему скорейшего выздоровления.