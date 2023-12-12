Судья, избитый президентом «Анкарагюджю»: он кричал мне: «Я прикончу тебя!»

«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», — приводит слова Мелера A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).