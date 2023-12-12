Президент «Анкарагюджю», напавший на судью, может быть осужден на три года

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, ударивший судью после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), может сесть в тюрьму на срок от одного года до трёх лет по статье об умышленном причинении вреда государственному служащему. Об этом информирует A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

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Сообщается, что, помимо уголовного наказания, в случае признания вины Коджа может быть отстранён от деятельности в футболе сроком на 1,5–2 года. При этом подчёркивается, что наказание может быть увеличено вдвое по причине нападения на судью именно на футбольном поле.