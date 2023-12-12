Названы европейские чемпионаты, в которых не ждут российских футболистов

«Об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы все обсуждать. Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян.



В январе 2022 года у нас был предметный разговор с «Байером» по Захаряну. Мы обо всем договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО ― вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты», — заявил агент.