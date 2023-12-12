Представитель Захаряна рассказал, что у футболиста была обида на «Зенит»
Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, что футболиста не взяли в академию «Зенита».
«Тогда специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу», – приводит слова Голубина «Чемпионат».
Этим летом Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Контракт 20-летнего полузащитником с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
В 15 матчах этого сезона Захарян сделал одну голевую передачу. Среднее время на поле – 43 минуты. Игрок шесть раз появился на поле в стартовом составе.
После 16 туров «Реал Сосьедад» с 29 очками идет на шестом месте в Ла Лиге. Также клуб из Сан-Себастьяна вышел в плей-офф «Лиги Чемпионов».
Следующий матч команда проведет сегодня против «Интера». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.