Представитель Захаряна рассказал, что у футболиста была обида на «Зенит»

«Тогда специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу», – приводит слова Голубина «Чемпионат».