Президент клуба РПЛ назвал футболиста «сосиской»

«Ранджелович в «Рубине»? Не жалею, что не удалось удержать его в команде. Цена на него была довольно высокая. Мы остались в хороших отношениях. Недавно видел Лазара, тепло пообщались. Не сохранили его — ничего страшного.



Ранджелович рассказывал, что ходил со мной в баню? Факт подтверждаю. В баню он точно со мной ходил, как и Сиссе. Вот Сиссе крепкий парень, все нормально перенес. А этот — сосиска (улыбается). Ему действительно было тяжеловато», — заявил Иванов.