Нападающий «Боруссии» ответил на вопрос о возможном переходе в РПЛ

«Это мой первый сезон в Бундеслиге. Я этот год использую для того, чтобы многому научиться и привыкнуть к команде, окружающей среде и городу. Позитивно смотрю на своё будущее. Могу также сказать, что считаю проведённое мной время в клубе для себя очень важным и полезным. Переход в РПЛ? В Мёнхенгладбахе я чувствую себя комфортно и поэтому не вижу причин менять клуб», — приводит слова Раноса Metaratings.