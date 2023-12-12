Представлена форма на Матч звезд Кубка России с креативным дизайном

Стало известно, в какой форме будет сыгран Матч звёзд Фонбет Кубка России. Так, участники шоу-матча выйдут на поле в уникальных джерси, отсылающих к пейзажам городов России. В основе концепции – вид из окна.

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На форме игроков сборной Пути РПЛ будут изображены очертания небоскрёбов и высоких домов. На форме команды Пути регионов будут изображены пятиэтажки и частный сектор.

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Интересно, что в презентационной фотосессии с формой принял участие игрок медийной команды 2DROTS Артём Нтумба, который на профессиональном уровне успел поиграть за «Ростов» и «Велес».