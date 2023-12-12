«Ростов» объявил об уходе Алексея Ионова

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Алексей Ионов покинет южный клуб этой зимой. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в € 1,2 млн. В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за «Ростов» 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три матча в Кубке России.