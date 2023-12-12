Ромеу может покинуть «Барселону»

Журналист Cadena SER Нил Сола, специализирующийся на информации о «Жироне», сообщает, что бело-красные хотят укрепить позицию опорного полузащитника. Больше всего они заинтересованы в возвращении Ромеу, но осуществить этот трансфер будет сложно.