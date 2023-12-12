Ромеу может вернуться из «Барсы» в «Жирону», клубы обсуждают трансфер. Хавбек присоединился к «блаугране» в июле
Ориоль Ромеу может покинуть «Барселону».
Журналист Cadena SER Нил Сола, специализирующийся на информации о «Жироне», сообщает, что бело-красные хотят укрепить позицию опорного полузащитника. Больше всего они заинтересованы в возвращении Ромеу, но осуществить этот трансфер будет сложно.
Лу Мартин добавляет, что руководители клубов уже провели встречу, на которой обсудили возможный трансфер хавбека.
Ромеу перешел в «Барселоны» из «Жироны» в июле этого года, в рамках текущего сезона Ла Лиги 32-летний футболист провел 13 матчей.