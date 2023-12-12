Стал известен срок нового контракта Костанцы с «Крыльями Советов»

Фернандо Костанца перешёл в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В текущем чемпионате на его счету 14 матчей и два гола во всех турнирах. Всего в составе команды Костанца провёл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.