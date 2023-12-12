Московское «Динамо» продлило контракт с защитником

Пресс служба московского «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Иваном Лепским.

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18 летний футболист подписал с клубом новое соглашение до лета 2026 года.

В текущем сезоне Лепский провел за основную команду «бело голубых» два матча и не отметился результативными действиями.