Московское «Динамо» продлило контракт с защитником

Московское «Динамо» продлило контракт с футболистом Лепским
Пресс служба московского «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Иваном Лепским.
18 летний футболист подписал с клубом новое соглашение до лета 2026 года.
В текущем сезоне Лепский провел за основную команду «бело голубых» два матча и не отметился результативными действиями.
После 18 туров в нынешнем сезоне МИР РПЛ столичная команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре балла, а «Краснодару» — шесть.