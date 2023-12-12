Игрок ЦСКА номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году

Узбекский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году.

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала номинантов на премию лучшего молодого футболиста. Награда вручается игроку, родившемуся после 1 января 2003 года.

Международное жюри IFFHS, состоящее из журналистов и футбольных экспертов из 120 стран мира, подведёт итоги премии в конце января.