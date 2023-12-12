ФИФА назвала имена трех претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на награду лучшему вратарю 2023 года, которая будет вручена в ходе церемонии The Best.

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На награду претендует голкипер саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Марокко Яссин Боно, вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, а также Эдерсон Мораес, выступающий за «Манчестер Сити» и бразильскую национальную команду.

Награда присуждается самым выдающимся игрокам мужского футбола в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.