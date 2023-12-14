Агент Джикии высказался о ситуации с продлением контракта игрока

Агент Джикии заявил, что «Спартак» не ведет переговоров о новом контракте
Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о ситуации с продлением контракта игрока. Действующее соглашение истекает 31 мая 2024 года.
«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всё идет так, как идет. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю. Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что все будет хорошо», — приводит слова Шпинева Metaratings.
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году.. В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей (706 минут), на его счету нет результативных действий. Всего за столичный клуб Георгий сыграл в 212 матчах, забил 5 голов и стал автором 11 результативных пасов.
В составе сборной России Джикия дебютировал в июне 2017 года. На данный момент защитник провел за национальную команду 45 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
«Спартак» в последнем матче 2023 года разгромил «Крылья Советов» (3:0). В Российской Премьер-лиге красно-белые занимают 5-е место с 30 очками.