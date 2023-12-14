Агент Джикии высказался о ситуации с продлением контракта игрока

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всё идет так, как идет. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю. Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что все будет хорошо», — приводит слова Шпинева Metaratings.