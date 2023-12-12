Футболист «Спартака» Чернов рассказал о своей новогодней традиции

— Планы на Новый год? Отдохнуть! Полетим куда то. Хочется побольше времени провести с семьей. У меня маленькая дочка, хочется и ей внимание уделять. Какие традиции на Новый год? Бросать бумажки в бокал шампанского под бой курантов. Почти всегда успеваю. Главное, маленькую бумажку подготовить и правильно загадать желание, — цитирует Чернова Metaratings.ru