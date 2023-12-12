Футболист «Спартака» Чернов рассказал о своей новогодней традиции
Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих традициях на Новый год.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар» (38 очков), на второй строчке идет «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).
— Планы на Новый год? Отдохнуть! Полетим куда то. Хочется побольше времени провести с семьей. У меня маленькая дочка, хочется и ей внимание уделять. Какие традиции на Новый год? Бросать бумажки в бокал шампанского под бой курантов. Почти всегда успеваю. Главное, маленькую бумажку подготовить и правильно загадать желание, — цитирует Чернова Metaratings.ru
В нынешнем сезоне 27 летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах, сделал результативную передачу.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Источник:Metaratings.ru