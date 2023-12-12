Обляков подвел итоги 2023 года для ЦСКА

«Футбольный 2023 подошёл к концу. В этом году мы выиграли Кубок России, взяли серебро (РПЛ в сезоне-2022/2023. — Прим. «Чемпионата») Были обидные поражения, яркие победы, матчи в самых разных погодных условиях.



Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернемся сильнее!», — написал Обляков в своём телеграм-канале.