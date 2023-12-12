Определились соперники «Реала» и «Барселоны» в Кубке Испании

Стали известны все пары 1/16 финала Кубка Испании, сообщает пресс-служба турнира.

Определились соперники «Реала» и «Барселоны» в Кубке Испании
© globallookpress.com

6 января 2024 года, суббота:

«Луго» — «Атлетико» Мадрид;

«Эспаньол» — «Хетафе»;

«Эльче» — «Жирона»;

«Уэска» — «Райо Вальекано»;

«Алавес» — «Бетис»;

«Арандина» — «Реал» Мадрид.

7 января 2024 года, воскресенье:

«Бургос» — «Мальорка»;

«Аморебьета» — «Сельта»;

«Расинг Феррол» — «Севилья»;

«Кастельон» — «Осасуна»;

«Унионистас» — «Вильярреал»;

«Эйбар» — «Атлетик»;

«Картахена» — «Валенсия»;

«Малага» — «Реал Сосьедад»;

«Тенерифе» — «Лас-Пальмас»;

«Барбастро» — «Барселона».

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости