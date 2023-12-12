Определились соперники «Реала» и «Барселоны» в Кубке Испании
Стали известны все пары 1/16 финала Кубка Испании, сообщает пресс-служба турнира.
6 января 2024 года, суббота:
«Луго» — «Атлетико» Мадрид;
«Эспаньол» — «Хетафе»;
«Эльче» — «Жирона»;
«Уэска» — «Райо Вальекано»;
«Алавес» — «Бетис»;
«Арандина» — «Реал» Мадрид.
7 января 2024 года, воскресенье:
«Бургос» — «Мальорка»;
«Аморебьета» — «Сельта»;
«Расинг Феррол» — «Севилья»;
«Кастельон» — «Осасуна»;
«Унионистас» — «Вильярреал»;
«Эйбар» — «Атлетик»;
«Картахена» — «Валенсия»;
«Малага» — «Реал Сосьедад»;
«Тенерифе» — «Лас-Пальмас»;
«Барбастро» — «Барселона».
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