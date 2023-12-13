Разбор грандиозного провала "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

У «Копенгагена» историческое достижение, а у тен Хага после игры с «Баварией» — ещё две травмы.

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«МЮ» и «Бавария» на выходных словно старались усыпить бдительность друг друга. Два достаточно болезненных поражения: «Юнайтед» уступил дома «Борнмуту» – 0:3, а «Баварию» уничтожил «Айнтрахт» – 1:5. Так что к матчу ЛЧ обе команды подошли с необходимостью реабилитироваться перед болельщиками. Разница в том, что «Бавария» уже давно решила задачу в группе и досрочно вышла с первого места, а «МЮ» требовалось чудо, чтобы оказаться на второй строчке.

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Тен Хаг удивил тем, что выпустил в основе Варана, которого последнее время стабильно оставлял на скамейке. Правда, главным действующим лицом первого тайма стал другой центральный защитник «МЮ».

На 17-й минуте Магуайр в своей штрафной придержал рукой Мусиалу, который упал и требовал пенальти. Главный судья из Норвегии Эспен Эскос посчитал, что борьба была в рамках допустимого. VAR не стал оспаривать решение арбитра в поле, и игра продолжилась. Правда, «МЮ», в свою очередь, тоже претендовал на пенальти – за попадание мяча в руку Ким Мин Джэ. VAR и тут не стал настаивать на назначении удара с 11 метров.

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В конце тайма Магуайр упал на газон и попросил сначала помощи врачей, а затем и замену. Потребовалось выпускать Эванса. На этом проблемы «МЮ» с защитниками не закончились. Люк Шоу тоже получил повреждение, ушёл на перерыв и уже не вернулся на поле. В результате тен Хагу пришлось переводить на левый фланг защиты Дало, а на правый выпускать Ван-Биссаку.

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Что касается самого футбола, то игра получилась относительно равная и аккуратная. Не сказать, что у вратарей было много работы. «Бавария», конечно, больше владела мячом и даже создавала чуть больше моментов, но по сравнению с матчами с «Галатасараем» игра складывалась весьма неторопливо. У гостей не было особой мотивации бросать все силы в атаку, а хозяева будто боялись раскрываться. И в итоге нанесли всего один удар в створ (и тот далеко из-за пределов штрафной).

На 71-й минуте зрители всё-таки дождались гола. Отличился Коман, который вышел один на один с Онана. Тот случай, когда к вратарю «МЮ» нет вопросов. Ассист в одно касание отдал Кейн. Кстати, это уже третий матч в 2023 году, когда английский форвард отдаёт в матче с «МЮ» голевую передачу. Он её уже исполнял и в этом сезоне ЛЧ, и в прошлом сезоне АПЛ во втором круге.

Таким образом, для «Юнайтед» не имело значения, как сложится параллельная встреча. Команда тен Хага выдала ещё один беззубый матч и осталась на четвёртом месте с четырьмя очками. Первая английская команда в этом сезоне, которая вылетела из еврокубков. А ещё «МЮ» занял последнее место в группе ЛЧ впервые с сезона-2005/2006.