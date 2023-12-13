ПСВ и "Наполи" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Помимо датского "Копенгагена" путевки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА завоевали также ПСВ из Нидерландов и итальянский "Наполи".
Во вторник прошли заключительные матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.
В группе В второе место занял ПСВ из Нидерландов, который сыграл вничью с лидером группы лондонским "Арсеналом". В итоге обе команды вышли в плей-офф, а в другом матче французский "Ланс" переиграл испанскую "Севилью" - 2:1, и продолжит выступление в Лиге наций.
В группе С итальянский "Наполи" переиграл португальскую "Брагу" со счетом 2:0. Этот успех вывел неаполитанцев в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.
В группе D уже гарантировавшие себе выход в 1/8 ЛЧ "Реал Сосьедад" и "Интер" играли между собой. В стартовом составе испанского клуба вышел россиянин Арсен Захарян. Он не смог отметиться результативными действиями - ничья 0:0. "Реал Сосьедад" стал в группе первым, "Интер" - вторым.