ПСВ и "Наполи" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Помимо датского "Копенгагена" путевки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА завоевали также ПСВ из Нидерландов и итальянский "Наполи".

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Во вторник прошли заключительные матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

В группе В второе место занял ПСВ из Нидерландов, который сыграл вничью с лидером группы лондонским "Арсеналом". В итоге обе команды вышли в плей-офф, а в другом матче французский "Ланс" переиграл испанскую "Севилью" - 2:1, и продолжит выступление в Лиге наций.

В группе С итальянский "Наполи" переиграл португальскую "Брагу" со счетом 2:0. Этот успех вывел неаполитанцев в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.