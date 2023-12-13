Женский «Челси» осудил расистские оскорбления футболистки в Интернете

Женский «Челси» выступил с заявлением, отреагировав на расистские оскорбления нападающей Лорен Джеймс после матча 9-го тура английской Суперлиги с «Арсеналом». Встреча состоялась в субботу, 9 декабря, и завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:1.